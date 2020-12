Kompany en Losada reageren op woorden Vanderhaeghe en houden hun eigen pleidooi: "Te alle koste de competitie uitspelen"

Vincent Kompany heeft een "dikke chapeau" aan Beerschot gegeven na de match. De Ratten moesten in moeilijke omstandigheden de wedstrijd voorbereiden, maar kwamen toch strijdvaardig aan de aftrap. Hij hield dan ook een pleidooi dat iedereen zo met de crisis zou omgaan.

Kompany reageerde - zonder ernaar te vragen - daarmee op de woorden van Yves Vanderhaeghe, die zich afvroeg of de competitie niet al lang stilgelegd moest worden. "Dikke proficiat aan Beerschot. Mijn persoonlijke mening is dat iedereen op die manier moet omgaan met die crisis."

"Beerschot heeft dat gedaan. We moeten in alle omstandigheden deze competitie kunnen uitspelen. Dat zeg ik niet uit persoonlijk gewin, maar voor het algemeen belang. We moeten er alles aan doen dat er een kampioen is na alle matchen gespeeld te hebben."

Ook Hernan Losada was het daarmee eens. "Ik ben volledig akkoord met Vincent. Hopelijk kunnen we alles afwerken. Ok, het wordt een drukke kalender voor ons en ik vind het ongezond om zoveel matchen in januari te spelen. Maar dat had op voorhand kunnen geregeld worden door meer momenten te voorzien en de play-offs dit jaar eens niet te spelen."