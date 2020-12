Kerstcadeautje voor de kijkers: na meer dan vijf jaar zit deze gast opnieuw in Extra Time

Ook op maandagavond 28 december staat er opnieuw Extra Time op het programma. En er is uiteraard veel om over terug te komen.

Het is opnieuw uitkijken naar leuke analyses over het Belgisch voetbal, na het ontslag van Montanier bij Standard onder meer, het mogelijke vertrek van Leko bij Antwerp, ...

Gent verloor in Kortrijk, Club Brugge besluit 2020 dan weer als leider ... Spannende dingen genoeg om over na te kaarten.

Vanavond is Jan Boskamp te gast in #extratime. Analisten zijn Gert Verheyen en @DerFrvde. @sporza @canvastv om 22u05 — Extra Time (@VRT_ExtraTime) December 28, 2020

En dat doet Extra Time deze week met een bijzondere gast, want Johan Boskamp komt naar de studio's. In 2015 stapte hij over van de VRT naar VTM om er in Stadion te gaan analyseren.

Nu is hij dus (eenmalig) terug bij de VRT. Francky Van Der Elst en Gert Verheyen zorgen dan weer voor de analyses naast Filip Joos.