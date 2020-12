Marc Van Ranst geeft de fans hoop: "Dan zitten we terug in volle voetbalstadions"

De eerste Belgen zijn inmiddels ingeënt met het veelbesproken coronavaccin. Het is een eerste stap richting het normale leven. Maar waarom kunnen we opnieuw in het stadion juichen voor onze favoriete ploeg?

Een pintje drinken, hamburgertje of frietje steken en vervolgens in het stadion naar je favoriete ploeg gaan kijken. Klinkt het nog bekend in de oren? De voorbije maanden hebben we het immers niet meer kunnen doen.

Maar het nieuwe coronavaccin opent perspectieven. Voor alle duidelijkheid: het staat nu al vast dat het huidige seizoen zal worden afgewerkt zonder of met een absoluut minimum aan fans. Daar kunnen we ondertussen wel van uitgaan.

“Het is moeilijk om te zeggen of we deze zomer al terug op een normale manier zullen kunnen leven”, oordeelt Marc Van Ranst in Het Laatste Nieuws. “Al geloof ik dat er met de sneltesten al heel wat mogelijk zal zijn in de nabije toekomst.”

Ik zie ons in het najaar opnieuw barbecueën met vrienden, naar festivals gaan en in volle voetbalstadions zitten

De bekendste viroloog van Vlaanderen deed zelfs een gokje over fans in een vol stadion. “De sneltesten en het effect van de vaccinaties zullen hun vruchten afwerpen. Ik zie ons in het najaar opnieuw barbecueën met vrienden, naar festivals gaan en in volle voetbalstadions zitten.”