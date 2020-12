🎥 Referee Department spreekt zich uit over fases met Vanaken, Yaremchuk, Schoofs en Caufriez

Na een speeldag vol discutabele fases bespreekt het Refereeing Department zoals elke week enkele beslissingen van de scheidsrechter en de VAR. Komen aan bod: Hans Vanaken, Maximiliano Caufriez, Roman Yaremchuk en Rob Schoofs.

"Hij brengt hierdoor de fysieke integriteit van de Eupen speler in gevaar. De scheidsrechter geeft Hans Vanaken een rode kaart voor ernstig gemeen spel. Deze beslissing wordt volledig gevolgd door het Referee Department."

"(...)Na het zien van de beelden toont de scheidsrechter de rode kaart aan Roman Yaremchuk. Het Referee Department gaat volledig akkoord met de eindbeslissing van de scheidsrechter in samenwerking met de VAR, omdat een speler schuldig is aan gewelddadig gedrag wanneer hij zonder de bal te spelen, doelbewust een tegenstander aan het hoofd of gezicht raakt met de hand of arm. Een rode kaart is hiervoor de correcte sanctie en beslissing."

"De STVV verdediger raakt met gestrekt been de bal die in de lucht is, maar raakt nadien de Standard speler op de knie met hoge intensiteit en met de studs vooruit. Hij brengt daardoor de veiligheid van de speler in gevaar. De scheidsrechter beslist om Maximiliano Caufriez uit te sluiten voor ernstig gemeen spel. Het Referee Department gaat akkoord met de rode kaart beslissing van de scheidsrechter."

Jean Onana ging neer in de grote rechthoek na contact van Rob Schoofs. De ref gaf geen strafschop, communiceerde met de VAR en bleef bij zijn beslissing.

"Het Referee Department steunt de beslissing van de scheidsrechter om geen strafschop toe te kennen en verwacht ook geen interventie van de VAR, omdat de beelden geen “clear and obvious mistake” van de scheidsrechter aantonen."