OHL legt een van de absolute smaakmakers van de JPL langer vast

Oud-Heverlee Leuven heeft enkele smaakmakers van de Jupiler Pro League in de rangen. Assistenkoning Xavier Mercier lag maar tot aan het einde van dit seizoen vast, maar inmiddels is het contract van de Fransman verlengd.

Met vijf goals en elf assists achter zijn naam is Xavier Mercier dit seizoen een van de opvallendste figuren in de Belgische competitie. De 31-jarige Fransman is een sleutelpion bij OHL en daar willen ze hem absoluut niet kwijt.

Om zich te weren tegen geïnteresseerde clubs heeft de club een clausule in het contract van Mercier gelicht. Hij ligt nu tot aan de zomer van 2022 vast bij Oud-Heverlee Leuven, meldde Het Nieuwsblad dinsdag.