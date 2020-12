Frédéric Frans vindt het jammer dat ze hun fantastisch jaar zo moeten afsluiten: "Nu vooruit kijken en het coronavirus achter ons laten"

Het zijn moeilijke weken geweest voor Beerschot. De ploeg kreeg te maken met een corona-uitbraak en in de laatste vier wedstrijden pakte de club slechts 0 op 12. een kleine smet op een fantastisch 2020 voor Beerschot.

Ook Frédéric Frans vindt het jammer om 2020 op zo'n manier af te sluiten. "2020 was een prachtig jaar voor de club, dus het is jammer dat we het zo moeten afsluiten. We moeten nu enkele dagen recupereren en mensen 100% terug krijgen, zodat we er staan in januari."

De ploeg kreeg onlangs te maken met een corona-uitbraak en ook Frans kreeg met het virus te maken. "Ik ben serieus ziek geweest. Het is echter geen excuus, want voelde mij vandaag dik oké. Nu moeten we vooruit kijken en het coronavirus achter ons laten", zei de verdediger van Beerschot na de wedstrijd.

Beerschot kent dus een moeilijke periode, maar volgens Frans is het eigen aan voetbal. "Er zijn momenten dat alles lukt en dan een reeks waarbij het net niet lukt. Ik wil geen excuses zoeken. Het zijn moeilijke weken geweest en dat zal er mee toe leiden, maar één resultaat en alles kan keren."