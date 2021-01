Trainer Frankfurt allerminst opgezet met transfer Bas Dost naar Club Brugge

Zoals geweten vertrok Bas Dost deze winter van Eintracht Frankfurt naar Club Brugge, waar hij het komende anderhalf jaar het mooie weer moet gaan maken.

En daar is niet iedereen superhappy om. Zo is er de trainer van Frankfurt, Adi Hütter. Die is absoluut niet opgezet met de transfer.

Geen leuke kerstverrassing

Klaarblijkelijk zou een en ander uit financiële noodzaak zijn gebeurd, maar daar kan de coach allerminst om lachen.

"Het was een kerstverrassing voor mij, maar zeker geen leuke", aldus Hütter in Die Welt. "Dit is een verlies voor ons op sportief gebied."