Mbaye Leye heeft meteen boodschap voor de fans: "Niet enkel woorden, ook omzetten in daden", maar "Hebben weinig tijd"

In Luik stelde Standard op maandagnamiddag zijn nieuwe T1 in de hoedanigheid van Mbaye Leye voor.

Mbaye Leye maakt zijn comeback bij Standard, waar hij ook al speler was en tot afgelopen zomer T2. Nu wordt hij er de nieuwe hoofdcoach: "Ik ben vereerd en blij dat ik hier ben, dit is een grote club", aldus Leye in zijn eerste woorden.

"We moeten met deze club uit de situatie raken waarin we zitten en we hebben weinig tijd. De maand januari zit bovendien eivol. We willen het DNA van Standard er opnieuw inkrijgen. De fierheid, de manier van spelen, ..."

Passie en fierheid

Doelen stelt Leye zich nog niet: "De top-4? Laat ons beginnen met januari proberen te overleven. Daarna bekijken we het stap per stap. We moeten het ritme opnieuw kunnen vinden en proeven van een overwinning. Dat kan helpen voor de volgende stappen."

"De supporters kennen me goed, zowel als speler en als T2. Ik ga er alles aan doen zodat ze fier kunnen zijn op hun ploeg, met passie en trotsheid. Dat zijn niet enkel woorden, we gaan dat in daden omzetten."