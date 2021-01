"Stop met de maskerade, Alex": Alexandre Grosjean heeft duidelijk antwoord op de kritiek van Mpoku

Standard ontdeed zich onlangs van coach Philippe Montanier, nu heeft het ook Avenatti en Oulare naar de B-kern verwezen.

Het leverde Standard kritiek op van oud-speler Paul-José Mpoku, die het toch allemaal maar wat gek vindt. Zelf was hij Kop-van-Jut in een eerdere malaise bij de Rouches.

Nu heeft hij een duidelijk oordeel richting Grosjean om te stoppen met de maskerade. Kristalhelder dus met andere woorden.

Alex et Benja, arrêtons la mascarade. — Paul-Jose Mpoku (@PaulJoseMpoku) January 3, 2021

De generaal directeur heeft nu ook gereageerd: "Ik ga niet reageren op kritiek die komt uit de Verenigde Arabische Emiraten en via de sociale media gelanceerd."

"Het doet me niks. Ik ben er niet mee bezig. Waar ik me zorgen in maak, dat is de club, dat is Standard. De spelers waar ik wil mee spreken zijn die die bij ons onder contract liggen, meer heb ik niet te zeggen daarover."