Thomas Henry vergelijkt OH Leuven met Leicester City

De verschillen tussen Leicester City en OH Leuven zijn voorlopig nog groot, maar de Leuvenaars zijn wel enorm goed bezig. Dat beseft ook Thomas Henry.

Leicester City werd in 2016 nog verrassend kampioen in de Premier League, ondertussen zijn ze een blijvende waarde aan het worden in de Engelse competitie.

Grote klasse

En ook OH Leuven heeft ondertussen enorme stappen vooruit gezet in België. "De infrastructuur in Leuven is ook fantastisch. Het is natuurlijk op andere schaal dan in Leicester, maar het is een beetje vergelijkbaar", aldus Thomas Henry.

"Als je de club van binnenuit bekijkt? Dan is dat gewoon grote klasse. Alle details zijn minutieus en tot in de puntjes goed gezet om een topresultaat te bekomen."