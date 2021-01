Ook STVV-verdediger Caufriez krijgt strafvermindering

Ook Maximiliano Caufriez krijgt 1 match minder schorsing, net als Hans Vanaken. Voor de rode kaart tegen Standard krijgt de Fransman 3 in plaats van 4 speeldagen schorsing.

Caufriez ging op Sclessin iets te hard in duel met Gavory. Hij plantte zijn studs op de knie van de speler en kreegt prompt rood toegewezen. En hij had nog een voorwaardelijke schorsingsdag boven zijn hoofd hangen. Begin dit seizoen, toen hij nog voor Waasland-Beveren uitkwam, krijg hij vier dagen schorsing waarvan één voorwaardelijk, nadat hij OHL-verdediger Kotysch een slag verkocht. Door die voorwaardelijke speeldag moest Caufriez voor het Disciplinair Comité verschijnen.



Het Disciplinair Comité had STVV-verdediger Maximiliano Caufriez veroordeeld tot een schorsing van vier speeldagen en een boete van 3.000 euro als gevolg van die rode kaart tegen Standard, maar STVV ging net als Club Brugge in beroep tegen die straf. Oorspronkelijk zouden ze geen beroep kunnen doen op hun speler voor de volgende wedstrijden: tegen Club Brugge (10 januari), OHL (17 januari), Kortrijk (20 januari) en Moeskroen (23 januari). Maar daar gaat nu dus één wedstrijd van.