Trainer uit Keuken Kampioen Divisie misnoegd nadat wedstrijd gewoon doorgaat na tien(!) coronabesmettingen

In de Nederlandse tweede klasse moest dit weekend een wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en Jong PSV doorgaan, terwijl er in die eerste ploeg maar liefst tien coronabesmettingen vastgesteld werden?

De Go Ahead Eagles verloren van Jong PSV met 2-3. Maar de reden daarachter moeten we volgens misnoegde coach Van Wonderen niet ver gaan zoeken. Er werden naar aanloop van de wedstrijd namelijk tien coronabesmettingen vastgesteld.

Bij ons in België zou de wedstrijd volgens het reglement van de Pro League uitgesteld kunnen worden als een ploeg met meer dan zeven besmettingen vragende partij is. Maar in de Keuken Kampioen Divisie ligt dat anders. Volgens het protocol kan een wedstrijd daar pas afgelast worden als meer dan de helft van de geteste spelers een positieve uitslag heeft. Dat was bij Go Ahead Eagles niet het geval.

Van Wonderen trekt in gesprek met ESPN fel van leer tegen het protocol. "Het limiet staat op 50 procent. Dat is iets wat de clubs met elkaar hebben afgesproken, maar je kan zeggen dat ze dat met zijn allen niet goed hebben gedaan. Als zo'n situatie zich voordoet kun je wel zeggen: je hebt nog genoeg spelers over. Maar nu moet ik jongens die dat helemaal niet gewend zijn, plots heel veel wedstrijden laten spelen."

Van Wonderen vervolgt: "Dat is vragen om blessures en als dat is wat we willen...", stelt hij. "Of we hebben er niet goed over nagedacht, of we nemen alles op de koop toe in het kader van the show must go on. Maar dit lijkt me niet gezond voor de spelers!"