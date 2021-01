KAS Eupen begint vanavond aan een marathonreeks matchen

Wegens een zware corona-uitbraak in december moet KAS Eupen noodgedwongen een hele reeks inhaalwedstrijden spelen in de maand januari.

De winterstop is dit jaar uitzonderlijk beperkt tot 2 weken. Maar dat is niet voor elke ploeg het geval. Bij Eupen beginnen vanaf vanavond al aan de wedstrijden die ze nog te goed hebben.

Vorige week dinsdag speelde Eupen de laatste match van het jaar tegen Zulte Waregem. Vanavond spelen ze tegen KRC Genk, voor de Oostkantonners het begin van een reeks van 8 matchen in januari.

"In 9 dagen tijd spelen we onze eerste 4 wedstrijden. Dat zal sowieso heftig zijn", zegt Eupen-middenvelder Stef Peeters bij Sporza. "Maar dat is zo beslist, dus daar valt weinig aan te doen."

Eupen staat momenteel 15e met 20 punten. "Ofwel staan we na de maand januari richting de top 8, ofwel staan we onderaan. Het is voor ons een belangrijke maand.", sluit hij af.