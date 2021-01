De strijdbijl is al begraven tussen Onuachu en Bongonda: "Ik zal blijven vechten, samen met jou"

Het penalty-incident van woensdagavond lijkt al vergeten. Theo Bongonda en Paul Onuachu hebben op Instagram laten weten dat ze de strijdbijl begraven hebben.

Toen de penalty moest gegeven worden, ontstond er een woordenwisseling tussen de twee vedetten van Genk. Onuachu - die aangeduid was - wou zijn hattrick rond maken. Bongonda wou zijn goaltje ook meepikken. Er ontspon een discussie die zelfs doorging nadat Onuachu gewisseld werd.

John van den Brom was 'not amused' en ging vandaag met hen samenzitten. Dat heeft duidelijk vruchten afgeworpen, want de twee lieten op de sociale media duidelijk blijken dat er niets zal blijven hangen.