Engeland, Spanje, Duitsland of Nederland? 'Minstens zes clubs willen jongeling Anderlecht'

Het is al even een welles-nietesspelletje, maar nu zou het dan toch zover zijn dat er een transfer in de pijplijn zit voor een speler van RSC Anderlecht.

Françis Amuzu ligt nog tot 2024 onder contract bij RSC Anderlecht en dus mag hij niet zomaar weg bij paars-wit. 2024 Maar er is volgens Het Nieuwsblad wel opnieuw interesse van het Engelse Nottingham Forest, dat hem naar de Engelse tweede klasse wil halen. De 21-jarige youngster heeft met Keulen, AZ, Mainz, Olympiakos en La Coruna nog heel wat andere gegadigden op stapel staan.