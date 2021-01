Historisch dieptepunt voor Anderlecht wordt ook op deze manier pijnlijk duidelijk

RSC Anderlecht speelt dit seizoen geen Europees voetbal, nadat het dat ook vorig seizoen al niet deed. Er is schuchtere beterschap, maar echt indruk maken deden de jonkies van paars-wit nog niet. En dat heeft nu ook gevolgen.

Op het Gala van de Gouden Schoen gaat men niet moeten zoeken naar een speler van Anderlecht in de top-3 - al had niemand dat écht verwacht.

Maar ook in de top-10 zal er geen speler van paars-wit staan. Meer zelfs: de eerste Anderlechtspeler is volgens Het Laatste Nieuws huurling Lukas Nmecha.

Drie punten(!)

Hij staat 27e en haalde twee punten. Samen met een puntje voor Sambi Lokonga de enige drie punten die Anderlecht overigens haalt in de verkiezing, een ongezien dieptepunt in de geschiedenis van de club.

De voorbije jaren was de trend al ingezet met Trebel (11e) en Chadli (13e), enkel in 1958 was er daarvoor nog eens niemand van de hoofdstedelingen in de top-10 te vinden.