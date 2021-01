OFFICIEEL: Club Brugge verwelkomt Stefano Denswil opnieuw

Het hing al even in de lucht en is nu ook officieel: Stefano Denswil keert terug naar Club Brugge. De Nederlandse verdediger speelde al voor blauw-zwart van 2015 tot en met 2019. Hij begint dus aan een tweede passage in het Jan Breydelstadion.

Op 6 juli 2019 tekende Denswil een contract voor drie jaar bij het Italiaanse Bologna. Het betekende zijn vertrek uit Brugge. Dit seizoen komt Denswil bij Bologna echter nog amper aan voetballen toe. Bij Club hoopt hij wel weer spelgelegenheid op te doen. Bologna verhuurt hem aan Club Brugge tot het einde van dit seizoen. Een aankoopoptie heeft de landskampioen niet bedongen. Bologna aarzelde nog even, maar heeft inmiddels een vervanger gehaald voor een andere geblesseerde verdediger. Zo stond niets de terugkeer van Denswil naar Brugge nog in de weg. Stefano Denswil keert tot het einde van het seizoen terug naar Club! 🔵⚫ #WelcomeBackDens



🔗 | https://t.co/12rUp7j5ZC pic.twitter.com/aiKKBtbCAH — Club Brugge KV (@ClubBrugge) January 7, 2021 Zijn medische testen had Stefano Denswil overigens reeds afgelegd. Philippe Clement zal nu dus snel over een extra troef achterin beschikken.