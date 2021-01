Sterkhouder Anderlecht wil ook volgend seizoen in paars en wit spelen: "Ik zou zeker langer willen blijven"

In geen tijd is Matt Miazga uitgegroeid tot de patron van Anderlecht. De Amerikaan schreeuwt zich de longen uit het lijf en is verdedigend heel secuur. Maar hij wordt slechts gehuurd...

Chelsea is zijn moederclub en dus zal er met hen onderhandeld moeten worden. Ik sta er in elk geval voor open. Ik speel hier wekelijks, de competitie ligt me, de sfeer is goed en het leven aangenaam. Het helpt dat iedereen Engels spreekt. Ik zou dus zeker willen blijven, maar het hangt ook af van wat Anderlecht en Chelsea verlangen", zegt hij in HLN.

Hij zou in ieder geval gemist worden. Enkel al omdat hij één van de enigen is die duidelijk te horen is op het veld. "Van al dat roepen krijg ik een droge, pijnlijke keel, maar na een nachtje slapen is dat opgelost. Het is mijn verantwoordelijkheid om voortdurend te roepen en te coachen. Ik heb vanop mijn positie een perfect overzicht, dus ik kan makkelijk bijsturen. Gelukkig ben ik niet de enige die dat doet. Sambi Lokonga, Delcroix, Lawrence en Cullen coachen ook. Net als Kompany langs de lijn - hij roept het luidst."