Club Brugge gaat shoppen in Noorwegen

Na de Nederlandse toer gaat Club Brugge nu de Noorse toer op voor versterking in de aanval.

Volgens het Noorse Fotballteve heeft Club Brugge interesse in de Noorse winger Osame Sahraoui van Valerenga. Na het binnenhalen van Bas Dost en Stefano Denswil blijft Club Brugge op zoek naar opportuniteiten om zich te versterken.

De Noorse winger heeft een transferwaarde van 600.000 EURO volgens Transfermarkt en kan dus een koopje zijn voor Club Brugge. Dit seizoen was hij al goed voor vijf doelpunten en zeven assists in 28 wedstrijden in de Noorse eerste klasse.