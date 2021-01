Voor Hernan Losada verdient Holzhauser Gouden Schoen: "Niemand is bepalender geweest dan Rapha"

Komende woensdag weten we wie de 67e Gouden Schoen in ontvangst mag nemen. Raphael Holzhauser wordt als een de favorieten naar voren geschoven. "Dat alleen al zegt veel over onze prestaties tot dusver", vertelde Hernan Losada.

"Of Holzhauser de Gouden Schoen moet winnen?", zucht Losada op de wekelijkse persbabbel vrijdagmiddag. "Wat mij betreft wel. Er is niemand die zo bepalend is geweest dan Rapha. En hij speelt dan nog niet eens bij een topclub. Maar het is en blijft een prijs die door de pers gegeven wordt. En het zijn de grote clubs die met de meeste media-aandacht gaan lopen", aldus Losada.

"Maar dat Rapha bij de favorieten genoemd wordt, zegt veel over onze prestaties tot dusver. Dat zegt genoeg over alles wat we tot nu toe gedaan hebben. Ook voor mij is dit een eer, het maakt me trots. Vergeet niet dat Holzhauser in het begin van vorig seizoen niet kon doorbreken in 1B. Het is ook mede dankzij mij dat Holzhauser gegroeid is tot een van de uitblinkers van onze competitie en ook Oostenrijks international is geworden."

"Meer dan een jaar coach zijn, is al een succes"

Ook Hernan Losada zelf komt in aanmerking voor een prijs(je) komende woensdag. Er wordt namelijk ook een trofee uitgereikt aan de Trainer van het Jaar, al is de concurrentie niet mals. "Kijk, je moet maar eens nagaan hoeveel coaches er alweer zijn ontslagen in België. Dat ik al meer dan een jaar coach ben van deze club, is al een succes op zich. (denkt na) Maar hoeveel coaches zouden het met deze middelen beter gedaan hebben dan ik? Zonder arrogant te willen zijn, het zouden er niet veel zijn, denk ik", besluit de Argentijnse T1.