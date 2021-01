KV Oostende-trainer Blessin trots op zijn ploeg na de zege tegen Charleroi: "We toonden mentaliteit"

KV Oostende kon haar voorsprong behouden tegen Charleroi en zette zo het nieuwe jaar al winnend in. De Kustboys klimmen op naar een negende stek in de ranking. Charleroi blijft steken op een derde plaats en kan zo de kloof met Anderlecht en Antwerp niet vergroten.

Coach Blessin was tevreden met wat zijn ploeg op het (spekgladde) veld bracht. "We kwamen verdiend op voorsprong. En toen uiteindelijk de gelijkmaker gescoord werd, bleven we vechten.", aldus de trainer

"We scoorden de tweede en derde goal op het juiste moment. Dan dachten we dat de overwinning eigenlijk al binnen was. Dat was een fout van ons want Charleroi bleef doorduwen en wij verdedigden minder. Maar toe die tweede tegengoal viel werden we terug wakkergeschuwd en we konden onze voorsprong vasthouden tot het einde."

Alles match per match nemen

Belangrijke punten voor de Kustboys, maar de coach wil toch de voetjes op de grond houden: "Maandag hebben we het er op training nog over gehad met de jongens. Ons doel is om niet te ver vooruit te kijken en telkens geconcentreerd naar de volgende wedstrijd toe te werken. Daar moet onze focus liggen. Niet meteen vooruit kijken naar de drie komende opeenvolgende wedstrijden, maar alles match per match nemen."

Maar de coach keek wel nog eens naar de vorige wedstrijd: "Het was leuk om het jaar al winnend te kunnen afsluiten en het jaar winnend te kunnen starten is de kers op de taart. Ik ben echt trots op de mentaliteit dat ze getoond hebben en de manier waarop ze gespeeld hebben."

Wat een wedstrijd vandaag! Een aangename pot voetbal met veel inzet, druk, gedrevenheid, kansen en doelpunten tot gevolg. Een verdiende 3-2 eindstand! Hoe beleefden jullie deze knappe wedstrijd? 💚❤️💛 #KVOCHA pic.twitter.com/KCChseT78E — KV Oostende (@kvoostende) January 9, 2021

KV Oostende heeft ook een druk schema voor de boeg, volgende week dinsdag moeten ze alweer aan de bak tegen KAS Eupen: "Het weer wordt nu ook beter, dus het veld zal hopelijk in betere staat zijn. Dat zal veel effect hebben op de tijd die de spelers zullen nodig hebben om te recupereren.", sluit de coach af.