Belhocine na zuur verlies bij KV Oostende: "Belangrijke afwezigen en verdedigend net iets minder"

Het waren dure punten die de Carolo's hebben laten liggen aan de kust. De bezoekers kwamen na amper vijf minuten al op achterstand na een doelpunt van Fashion Jr Sakala.

Maar toch vond coach Belhocine niet dat zijn ploeg slecht aan de partij gestart was: "We hebben ons laten verrassen door het vroege tegendoelpunt, maar mijn ploeg toonde mentaliteit. En toegegeven, KV Oostende creëerde enkele mooie kansen in de eerste helft, maar mijn ploeg heeft redelijk goed gereageerd. En zo gingen we uiteindelijk met een gelijkstand de rust in.", aldus de coach.

Slikken te gemakkelijk doelpunten

Na de rust duwde Charleroi dan ook meteen het gaspedaal in, maar ze zagen twee doelpunten afgekeurd worden wegens buitenspel. "Ik vond ons in de tweede helft de betere ploeg. Maar we kregen niet al onze kansen afgewerkt.

Er waren ook enkele belangrijke afwezigen wegens ziekte en dan blessureleed, ook tijdens de wedstrijd. (Steeven Willems moest in de 10e minuut al vervangen worden, red.) Volgens mij ligt het verlies vanavond ook aan het feit dat we veel te gemakkelijk doelpunten slikken.", analyseerde de coach. "Verdedigend waren we vandaag iets minder en dan worden kleine foutjes afgestraft."

Foutjes die er dus volgende week uit zullen moeten willen ze tegen KV Mechelen de punten thuishouden.