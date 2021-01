Doelpuntenmaker Hjulsager na zege tegen Charleroi: "Het werd uiteindelijk nog bibberen, we hadden de 4-2 moeten scoren"

KV Oostende won na een stevige wedstrijd met 3-2 van Charleroi in de Diaz Arena. Andrew Hjulsager kon een goaltje meepikken tegen de Zebra's. Hij tikte rond de 60ste minuut de 3-1 binnen. De Kustboys springen door hun winst naar een negende plek in de tabellen.

Ondanks de winst en zijn doelpunt bleef de Deen opvallend nuchter en misschien zelfs een beetje kritisch: "We lieten Charleroi veel te makkelijk de 3-2 scoren. Ik vrees dat daar een gebrek aan concentratie aan de basis lag. We dachten dat de overwinning op dat moment al binnen was en daardoor werden we even te laks.", stak de middenvelder van wal.

"Het was toch nog even bibberen. Ik kreeg schrik dat we toch nog punten gingen verliezen. Maar eigenlijk hadden we gewoon die 4-2 moeten scoren, dan was het spel gespeeld."

Contractbesprekingen:

De middenvelder ligt nog onder contract bij KV Oostende tot eind juni, maar de club heeft nog een optie op een extra jaar. 'Executive president' Gauthier Ganaye liet al weten dat de gesprekken tussen beide partijen al opgestart zijn. "De gesprekken lopen inderdaad tussen mijn entourage en de club. Maar aangezien ze nog een optie op een jaar extra hebben, is er geen tijdsdruk om een beslissing te maken momenteel.", gaf Hjulsager nog mee.