De twee winterse topaankopen van STVV zullen het niet cadeau krijgen van Maes: "Er zitten bepaalde automatismen in de ploeg"

Peter Maes gidste STVV met enkele knappe overwinningen voor nieuwjaar naar veiligere oorden in het klassement. De Kanaries zijn vast van plan daar te blijven, daar zijn de komst van twee routiniers het bewijs van.

Christian Brüls en Ilombé Mboyo kennen ondertussen de klappen van de zweep en moeten de Limburgers meer slagkracht geven voorin. De twee winteraankopen hebben een bepaalde faam opgebouw in het Belgisch voetbal, maar ze zullen zich toch moeten bewijzen bij Peter Maes.

"Laten we niet vergeten dat we een 9 op 9 hebben gehaald en er zitten bepaalde automatismen in de ploeg. We zullen zien wat Brüls en Mboyo ons kunnen bijbrengen, maar ze geven me alvast extra opties", zegt de STVV-coach aan TV Limburg.

STVV ontvangt zondag leider Club Brugge. Mits winst kunnen de Kanaries weer wat uitlopen op Cercle Brugge en Moeskroen, die beide hun wedstrijd verloren zaterdag.