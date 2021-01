OFFICIEEL: De kern van Kompany wordt er niet ouder op: ook verdediger vertrekt

Vincent Kompany laat geen kans voorbij gaan om de jeugdigheid van zijn groep te onderstrepen, maar intussen zijn ze wel bezig alle ervaren elementen uit de kern te verwijderen. Ook Derrick Luckassen vertrekt vandaag of morgen richting Turkije.

Turkije is het beloofde land voor spelers van Anderlecht die niet meer aan de bak komen. In de zomer bewoog Anderlecht hemel en aarde om Luckassen een jaar langer te huren van PSV, maar sinds de komst van Matt Miazga komt hij niet meer in het stuk voor.

De verdediger trainde nog wel mee met de A-kern, maar een wedstrijdselectie is al geleden van 22 november. Anderlecht en Luckassen hebben dan ook in onderling overleg het contract verbroken, want hij kan aan de slag bij Kasimpasa. De kern van Kompany gaat er dus niet ouder op worden...