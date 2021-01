Nieuwe aanwinst voor Anderlecht op komst

Na Mohamed Bouchouari en Warner Hahn gaat Anderlecht zich mogelijk versterken met een bijkomende middenvelder. Zo zou James Lea-Siliki worden gehuurd met aankoopoptie.

Volgens Goal zou Anderlecht een akkoord bereikt hebben met Stade Rennes omtrent James Léa-Siliki. De 24-jarige middenvelder zou wel zelf nog een akkoord moeten bereiken met de Brusselaars, maar het medium verwacht geen problemen omtrent een definitieve afronding van de transfer. Léa-Siliki zou tot het einde van het seizoen worden gehuurd van de Franse topclub. Anderlecht bedong wél een aankoopoptie.



Léa-Siliki was dit seizoen amper basisspeler bij de club van Jérémy Doku. De centrale middenvelder kwam in totaal drie keer in actie als basisspeler, en verzamelde ook drie invalbeurten. Bij Anderlecht moet hij op het middenveld de strijd aangaan met Sambi Lokonga, Cullen en Trebel.