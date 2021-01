Simon Mignolet houdt Club in tweede helft overeind bij 'zijn' STVV: "Bibberen"

De Doelman van het Jaar hield Club Brugge in de tweede helft recht. Simon Mignolet zag hoe Club in de eerste helft heer en meester was, maar na de pauze de grip over de wedstrijd compleet verloor.

"Ik zag een erg goed Club Brugge in de eerste helft", stak Simon Mignolet van wal. Wat we de tweede helft toonden, was erg matig. Vanaf het moment dat we een doelpunt slikken, kan het bibberen zijn bij ons. Al deed STVV het ook heel erg goed, ze speelden alles of niets."

"Dat tegendoelpunt viel ook veel te vroeg in de tweede helft. Daardoor kregen zij de tijd om de druk op te voeren. Nogmaals, alle krediet voor wat zij de tweede helft op de mat legden. Al bij al hebben we de voorsprong goed verdedigd."

Ondanks de mindere tweede helft had Club Brugge toch iets te vieren. Drie punten erbij, daar waar quasi alle concurrenten averij opliepen afgelopen weekend. "Als je ziet wat de rest gedaan heeft, doen we gewoon een goede zaak in het klassement. Ook het debuut van Dost is een opsteker. Niet enkel met zijn goals, maar ook met zijn presence gaat hij een en ander veranderen voor ons", besluit Simon Mignolet.