"Charles De Ketelaere zal de Gouden Schoen niet winnen"

De 63-jarige clublegende Jan Ceulemans staat samen met Paul Van Himst en Wilfried Van Moer op een illuster lijstje van voetballers die drie keer de Gouden Schoen wonnen.

Hoe graag hij het hem gunt, toch gelooft hij niet dat De Ketelaere vanavond met de Gouden Schoen gaat lopen. ”Charles gaat volgens mij de Gouden Schoen nog niet winnen. Ik ken die jongen niet persoonlijk, maar hij lijkt me een goeie mentaliteit te hebben. Alleen al door het feit dat hij – behalve in de goal – op alle posities heeft moeten spelen bij Club Brugge”, vertelt Jan Ceulemans aan Het Laatste Nieuws.

Dat hij al een prijs pakte, is daar het bewijs van. “Linksbuiten, rechtsbuiten, centraal op het middenveld, in de spits, tot linksback toe. Hij doet dat met overgave en met veel inzet. Dat ‘manneke’ heeft op geen enkele positie ontgoocheld. Er zijn er niet veel die op hun negentiende bijna tot een vaste waarde uitgroeien bij Club Brugge. Dat heeft hem sowieso al de titel van ‘Belofte van het Jaar‘ opgeleverd.”

Vooral het feit dat hij niet scoort in de Jupiler Pro League kan de reden zijn volgens Ceulemans“Maar waar baseren de mensen zich op om punten te geven voor de Gouden Schoen? Goed voetballen uiteraard, maar daarnaast ook goals en assists. Hij heeft nog maar één keer gescoord in de competitie, dat is iets te weinig voor de Gouden Schoen. Maar het is een talent. Als hij zo blijft evolueren, heeft Charles een heel mooie carrière voor zich”, besluit Ceulemans.