Geen oren naar een transfer, dus blijft hij maar in Anderlecht: Kompany is woedend

Bij RSC Anderlecht mogen er nog wat spelers de club verlaten. Zakaria Bakkali bijvoorbeeld, maar hij lijkt niet echt te vinden voor een transfer en werkt niet mee, tot grote woede van trainer Vincent Kompany.

RSC Anderlecht wil nog voor het einde van de wintermercato schoon schip houden in de kern. Zakaria Bakkali kreeg al de nodige voorstellen, maar werkt volgens La Dernière Heure niet bepaald mee aan een transfer.

De Waalse krant zegt dat er voorstellen uit Frankrijk, Nederland en Turkije op tafel liggen, maar volgens Bakkali zijn dat niet de ploegen die hij wil. Hij wacht op de juiste club die op de deur klopt, anders blijft hij wel bij Anderlecht.

Kompany zou woedend zijn over de houding van Bakkali die ondertussen met de B-ploeg meetraint. Het loon van 1,7 miljoen euro is een struikelblok, dus hoopt Anderlecht om hem uit te lenen. Bakkali heeft nog een contract tot de zomer van 2022. Hij kwam in 2018 over van Valencia.