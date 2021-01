Benat San José blij met puntje in Oostende, maar zal moeten puzzelen in selectie voor volgende wedstrijd

KAS Eupen trainer Benat zag zijn ploeg een puntje uit de brand slepen op het veld van KV Oostende nadat ze na het openingskwartier met tien man verder moesten na een rode kaart. Door het drukke schema en enkele blessures zal de coach voor de volgende wedstrijd wel moeten puzzelen in zijn opstelling.

De coach was blij met het spel dat zijn ploeg gebracht heeft op de mat van KV Oostende: "We speelden een sterke partij met goed voetbal. We speelden zoals we het voorbereid hadden. Iedereen wist wat ze moesten doen en dat hebben ze goed uitgevoerd. We hebben ook intelligent voetbal gespeeld. Het doelpunt was daar een beloning van.

Maar de rode kaart was een domper. De ref zei dat het een rode kaart was, maar dan kreeg Jäkel naar het einde van de wedstrijd een gele kaart voor een gelijkaardige overtreding. Die zou volgens mij ook moeten rood geweest zijn.", aldus de coach.

Druk schema

We hebben 75 minuten met 10 gespeeld na een super druk speelschema. Ik ben dan ook ontzettend trots op mijn spelers en de geleverde prestatie. De eerste helft was uitstekend en de tweede helft hebben ze mentaliteit en grinta getoond. Ik hoop echt dat ze zo verder doen. Met een punt ben ik blij, zeker na drie matchen opeen.

We konden voorts ook niet rekenen op onder andere Musona, Miangue, Koné... Er zijn veel afwezigen. Dus nu hebben de andere jongens laten zien dat ook zij klaar zijn. Het was een goed punt om mee naar huis te nemen, maar we voelden toch dat er iets meer in de wedstrijd zat. Waren we met elf geweest denk ik dat we hier gewonnen hadden. Maar we vertrekken hier niet met een wrang gevoel.

Volgende selectie

KAS Eupen moet vrijdag al terug aan de bak. Dan nemen ze het thuis op tegen Anderlecht. "Volgende wedstrijd zal wel moeilijk worden. We spelen Hier hebben tien spelers 90 minuten gespeeld. Het was voor onze ploeg de derde wedstrijd in zes dagen. Dus natuurlijk sluipt vermoeidheid dan in de benen. Miangue en Koné zullen niet kunnen spelen."

"Dus dat wordt moeilijk. Musona zullen we moeten afwachten, maar ik zal dus moeten puzzelen in mijn selectie. Gelukkig hebben een aantal jongens zich vandaag echt bewezen. Dat heeft goede hoop.", sluit de coach af.