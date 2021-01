Anderlecht ziet Ashimeru als de man die Nmecha van het middenveld kan weghouden

Majeed Ashimeru is naar wat we horen in Oostenrijk een echte versterking voor Anderlecht. Zijn polyvalentie op het middenveld gaat ook goed van pas komen. Maar voorlopig beschouwen ze hem als 'tien'.

Anouar Ait El Hadj werd door zondag door Vincent Kompany al geprezen voor zijn "grote voetbalbrein", maar Kompany beseft ook dat hij in die rol nog licht uitvalt. Of Michel Vlap gerehabiliteerd wordt, zullen we morgen zien, want Ashimeru zal nog niet speelgerechtigd zijn voor de match in Eupen.

We gingen ons licht opsteken bij enkele Oostenrijkse collega's en die konden alleen maar positieve zaken zeggen over Ashimeru: goeie voeten, speelt verticaal, infiltreert goed, kan een goal maken, heeft een goeie vista... Maar wat ook opviel in de commentaren: hij wordt graag gezien in de kleedkamer.

Anderlecht hecht steeds meer belang aan de mentaliteit van spelers, gezien ze onlangs een uitbraak van ongenoegen hebben gekend die door bepaalde spelers was ingegeven. Maar soit, het gaat vooral over zijn voetbalkwaliteiten.

Laatste tik

In een ideale wereld speelt hij op de '8'. Hij heeft alles van een box to box, maar zijn aanvallende kwaliteiten zijn groter dan zijn verdedigende. Daarom wil men hem bij Anderlecht achter Nmecha zetten. Ze denken dat die combinatie moet werken, want hij is een man die die laatste tik kan geven om iemand alleen voor doel te zetten.

Nmecha heeft zo iemand nodig, want momenteel moet hij te veel zelf naar het middenveld afzakken om van daar zijn acties op te zetten. Daardoor is hij te weinig aanwezig vooraan. En het is niet dat er zoveel volk rondloopt dat in de box komt...