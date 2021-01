KV Mechelen hoopt met Ferdy Druijf een goalgetter gevonden te hebben. De 22-jarige spits, die bij AZ vrede moest nemen met een rol als invaller, hoopt bij Malinwa speelminuten op het hoogste niveau te vergaren.

In Gazet van Antwerpen sprak Ferdy Druijf voor het eerst over zijn transfer. "Maandag wist ik dat KV Mechelen interesse had, dinsdag ben ik naar hier gekomen en woensdag was alles in kannen en kruiken. Alles is heel snel gegaan", aldus Ferdy Druijf.

"Mijn ambitie is om zoveel mogelijk te spelen en te scoren. Ik wil de club helpen met zoveel mogelijk goals. In de zomer zullen we dan wel kijken of we verdergaan met elkaar. Het is nu aan mij om ervoor te zorgen dat KV Mechelen het de moeite waard vindt om mij hier te houden", besluit de spits.