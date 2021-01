Ex-speler van Zulte Waregem op huurbasis met aankoopoptie richting AC Milaan

AC Milan haalt met Soualiho Meïté de transfer op het middenveld binnen die ze wilden halen. Hij komt op huurbasis over van Torino, maar wel met aankoopoptie.

Volgens transferwatcher Fabrizio Romano is de deal tussen AC Milan en Torino helemaal rond. Soualiho, enkele jaren terug bij Zulte-Waregem nadat het bij Lille niet meer lukte, komt over op huurbasis voor de rest van het seizoen. Volgens Sky Italia legde hij vanmorgen al medische testen af in Milaan.

Er zit ook een koopoptie in de overeenkomst. De Fransman kan tijdens de volgende mercato voor 10 miljoen euro de definitieve overstap richting Milaan maken.

Nochtans wou Torino de deal enkel doen als er Rade Krunic de omgekeerde beweging zou maken, maar dat zagen ze bij de leider in de Serie A niet zitten.