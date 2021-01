Had Oostende - Kortrijk gespeeld mogen worden? "Scheids maakte duidelijk dat het boven zijn hoofd beslist werd"

KV Oostende - KV Kortrijk eindigde op 2-1. Wie het veld had gezien, kon amper geloven dat deze wedstrijd effectief had plaatsgevonden. Een beslissing genomen door scheidsrechter Wesley Alen. Of was het een besluit onder lichte dwang?

"De eerste gedachte van de ref zal ook geweest zijn: dit komt niet goed. Ik denk dat er nadien toch een beetje druk is uitgeoefend", zegt Vanderhaeghe over het proces dat uiteindelijk tot de beslissing leidde om toch te voetballen.

Het is niet enkel bij de trainer van KV Kortrijk dat dit gevoel leefde. "Het is alleen door de druk van de Pro League dat hier gespeeld is", windt Michiel Jonckheere er geen doekjes om. "Het was een circus. Na vijf à tien minuten hebben ikzelf en enkele andere spelers, ook die van Oostende, tegen de scheidsrechter gezegd: dit is niet te doen. Die mens heeft ons gelijk gegeven en maakte duidelijk dat het boven zijn hoofd beslist werd."

De Pro League wilde absoluut die match laten doorgaan

Straf. Heel straf. Al had Jonckheere zelf ook wel al die conclusie getrokken. "Je moet niet ver zoeken naar de reden waarom er gespeeld is. Die kalender zit door corona propvol. De Pro League wilde absoluut die match laten doorgaan. Of dat ideaal of barslecht was: er moest gespeeld worden."

Het gevolg was wel dat negentig minuten lang er van voetbal niet echt sprake kan zijn. "Daar sta je dan als twintig clowns. De enige manier waarop je kon scoren waren vrije trappen, hoekschoppen of penalty's. Dit is geen reclame voor het Belgisch voetbal. Je voelt jezelf belachelijk. Dit heeft niets met voetbal te maken. Dat zoiets kan ik eerste klasse... Bij winst had ik hetzelfde gezegd. Ik vind dit niet voetbalwaardig."