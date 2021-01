Dost openhartig, wil geen lang contract: "Ooit twee en een half jaar niet met plezier gespeeld"

Bas Dost tekende bij Club Brugge een contract van slechts anderhalf. Een bewuste keuze volgens de nieuwe spits van blauwzwart na een incident in het verleden.

Een kort contract is precies wat Bas Dost voor ogen had. “Het was een bewuste keuze. Ik wil eens kijken waar ik sta”, stelt hij aan Het Laatste Nieuws. “Kijk, ik wou niet weer naar een club gaan waar ik me niet honderd procent goed voelde.”

Hij rakelt daarbij een slechte herinnering op van bij Lissabon. “Nou, bij Sporting Lissabon is er iets gebeurd waardoor mijn plezier plots weg was. Na een training stonden ineens supporters in onze kleedkamer. Ze staken vuurwerk af, en één van hen sloeg me knock-out. Best heftig.”

Dost had het er heel lang ontzettend moeilijk mee. “Sommige mensen kunnen daar misschien heel gemakkelijk overheen stappen, maar ik niet. Ik vind zoiets absurd. Ik durfde nadien niet meer naar de supermarkt. Weet je, na die aanslag heb ik twee en half jaar nooit meer met zoveel plezier gevoetbald als voorheen. Mijn passie was meer werk geworden. Wat natuurlijk doodzonde is.”

Toch bleef Dost nog een jaar bij Lissabon, omdat zijn zoon geboren werd en zijn vriendin daar wilde bevallen.