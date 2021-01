Tienkoppig KRC Genk beleeft frustrerende avond en gaat onderuit op het veld van de rode lantaarn Moeskroen

Het werd een lange avond voor KRC Genk. Het besneeuwde plein vermoeilijkte alle pogingen tot voetballen. Na de voorsprong voor Moeskroen ontving Genk-verdediger Carlos Cuesta een rode kaart. In de tweede helft viel ook nieuwkomer Preciado meteen uit met een blessure.

Voor KRC Genk was de uitstap naar Le Canonnier al de derde verplaatsing van het nieuwe jaar. Vorig weekend werd er op bezoek bij KV Kortrijk teleurstellend verloren (2-1). De Limburgers hadden dus op het veld van rode lantaarn Moeskroen meteen iets recht te zetten, wilde het in het spoor van leider Club Brugge blijven.

Op voorhand bundelden alle Henegouwse vrijwilligers hun krachten samen om het terrein "sneeuwvrij" te houden (en op deze manier dezelfde taferelen uit KV Oostende - KV Kortrijk te vermijden), al zag de staat van het veld er allesbehalve uitstekend uit.

À Mouscron, ça joue. Curieux de voir l’état du terrain après l’échauffement. En tout cas, le terrain des Hurlus sera foutu pour le reste de la saison. #elevenproleague @ElevenSportsBEf pic.twitter.com/DPDYewHkxE — Quentin Volvert (@QVolvert) January 16, 2021

Er wordt nog hard gewerkt om de grote rechthoeken sneeuwvrij te maken. @sporza #moegnk pic.twitter.com/G70gUYCots — Tom Boudeweel 📻 (@tomboudeweel) January 16, 2021

Beide ploegen moesten in de beginfase duidelijk nog wennen aan het witte tapijt. Ze slaagden er door de barre weeromstandigheden niet in om combinatievoetbal op de mat te leggen, dus moesten Moeskroen en Genk het vooral hebben van pogingen buiten de zestien, een tactiek die duidelijk door de trainers op voorhand werd meegedeeld.

Ondanks dat de rode lantaarn goed meevoetbalde, glipte Paul Onuachu door de verdediging van Les Hurlus. Hij stormde alleen richting de kooi van Koffi. De topschutter temporiseerde en kapte zijn man mooi uit, maar verspeelde daarmee zijn ultieme mogelijkheid om af te drukken. Het openingsdoelpunt viel wel aan de overkant. Olinga rondde een goed uitgespeelde aanval af door de bal rustig naast doelman Vukovic te leggen.

Een bittere pil voor KRC Genk, dat amper tien minuten later met een man minder kwam te staan. Da Costa vertrok alleen richting het doel en voelde meteen de arm van Carlos Cuesta in zijn rug. De aanvaller ging neer, scheidsrechter Jasper Vergoote toonde geen genade voor de Colombiaan en greep meteen naar zijn achterzak. Hiermee schoot het toch in de eigen voet. Het begin van een lange avond voor John van den Brom & Co?

Teleurstellende gezichten dus bij Genk tijdens het rustsignaal. Het creëerde te weinig kansen, vond weinig oplossingen en kon zijn topschutter niet mee betrekken in het spel. Moeskroen deed goed mee en kon een mooie aanval verzilveren. Met een man meer situatie mocht het beginnen dromen van een stunt.

Ook in de tweede helft stond KRC Genk in de hoek waar de klappen vielen. Nieuwkomer Preciado zette de sliding in, maar kreeg de toppen van Olinga (onvrijwillig) vol op de knie. Hij kermde het meteen uit van de pijn en moest ook noodgedwongen vervangen worden. Toch bleven de bezoekers geduldig zoeken naar een gelijkmaker. Lucumi kopte op hoekschop de liggende sneeuw van de lat.

Maar de druk van de thuisploeg bleef toenemen. Da Costa liep door de verdediging van Genk, maar zijn poging werd in eerste instantie nog gepareerd door Vukovic. De gevolgde Tabekou legde de rebound met gevoel over de Australische doelman. Einde verhaal voor het ontgoochelende Genk dat de vernedering in de ogen keek. Agouzoul legde de 3-0 nog simpel binnen, maar de VAR stak daar door buitenspel een stokje voor.

Moeskroen doet met deze overwinning een gouden zaak in het klassement. Het springt over Waasland-Beveren en Cercle Brugge. KRC Genk bracht offensief veel te weinig en kwam, op die ene kopkans na, nooit in de buurt van een aansluitingstreffer. Het behaalt een teleurstellende 0 op 6. Leider Club Brugge kan morgen op bezoek bij Beerschot al zeven punten uitlopen op de eerste achtervolger.