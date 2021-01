Straf: 17-jarige landgenoot verschijnt aan de aftrap in de Serie A

KRC Genk beschikt over een uitstekende jeugdopleiding. Daan Dierckx vertrok uit de Limburgse opleiding en koos voor een avontuur in de Serie A. Zondagmiddag verscheen hij zelfs in de basis.

Zondagmiddag maakte Daan Dierckx zijn debuut in de Serie A. De 17-jarige centrale verdediger verscheen op bezoek bij seizoensrevelatie Sassuolo aan de aftrap. Knappe prestatie! De jonge verdediger maakte deze winter een eind aan zijn avontuur bij KRC Genk. Hij verruilde de jeugdopleiding van de Limburgers voor een avontuur in Italië. Dierckx versierde bij Parma een contract tot 2023, maar moest er in eerste instantie uitkomen bij de beloften van de Gialloblu. Het is in de Serie A ook de eerste speler afkomstig uit het geboortejaar 2003. 👶 | @DierckxDaan (ex-KRC Genk) stond vandaag aan de aftrap voor Parma. Hij werd zo de eerste speler geboren in 2003 die minuten wist te maken in de Serie A! 😍🇧🇪 pic.twitter.com/AEqVoB6AoT — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) January 17, 2021