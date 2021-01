Dessel Sport bedankt voor bekerduel tegen Beerschot

Begin februari staan de 1/16e finale in de Croky Cup gepland. Een 'voorronde' waarin veel eersteklassers het moeten opnemen tegen amateurclubs. Dessel Sport heeft er voor gekozen om niet te spelen tegen Beerschot.

Dat heeft natuulijk alles met de coronamaatregelen te maken. Het amateurvoetbal is nog alijtd niet opnieuw opgestart en zal waarschijnlijk ook niet meer hervat worden. Dessel speelde dit seizoen nog geenenkele wedstrijd in Eerste Amateur en dat zal dus ook (nog even) zo blijven.

Het is niet de club maar wel de burgemeester die beslist heeft om geen wedstrijd te laten doorgaan. De cijfers zouden in de regio niet optmaal zijn en bovendien wegen de inspanningen van het opnieuw opstarten, met testen, niet op tegen de voorbereiding voor één wedstrijd.

"We begrijpen als club dit standpunt en staan volledig achter de beslissing van de burgemeester. Vanuit sportief oogpunt is dit jammer, maar de gezondheid van ons ieder gaat voort", reageert voorzitter WIlly Mermans.