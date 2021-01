Ook dit was KVO-KVK: ex-keeper van Malinwa maakte debuut en Sakala scoorde makkelijkste goal uit carrière

Over de wedstrijd op zich werd er na KVO - KVK weinig verteld. Al was de prestatie van Sakala bijvoorbeeld wel de moeite om aan te kaarten. Van een Zambiaan zou je niet denken dat hij goed met sneeuw om kan, maar hij maakte toch mooi twee doelpunten. Ook Castro hielp mee de zege tot stand brengen.

Een mogelijke verklaring voor het functioneren van Sakala op zulke ondergrond is misschien dat hij ook al in Rusland gespeeld heeft, in het tweede elftal van Spartak Moskou. "Daar heb ik wel nooit in de sneeuw gespeeld", benadrukt Sakala. "Dat was voor mij de eerste keer."

Als je twee keer scoort, is die primeur dan wel een meevaller. "Het ging niet slecht, het was wel oké. Ook al kon ik amper geloven dat de wedstrijd niet afgelast werd. Het ging vooral over mindset. Als je veel aan de sneeuw dacht, kon je niet geconcentreerd zijn." Zijn tweede treffer kwam er na een blunder van KVK-doelman Ilić bij een terugspeelbal. "Dat was de gemakkelijkste goal uit mijn carrière."

Net geen clean sheet voor Castro

Wie zich niet op zo'n kapitale fouten liet betrappen, is Bram Castro. De 38-jarige keeper stond voor het eerst onder de lat sinds hij KVM inruilde voor KVO. Enkel bij een late elfmeter moest hij zich gewonnen geven. "Met clean sheets pak je geen drie punten, met overwinningen wel. Het is in deze omstandigheden altijd zo dat de ploeg die wint achteraf tevreden is dat de wedstrijd gespeeld werd. We zijn tevreden met de drie punten."

Al had Castro, die meer dan tien jaar in Nederland gespeeld heeft, zich voetbal in die omstandigheden niet meer kunnen inbeelden. "In Nederland heeft iedereen veldverwarming, hier is het blijkbaar voldoende om een zeil te hebben. Dat had in dit geval geen nut gehad, omdat je het dan toch weer van het veld moet nemen om de opwarming te laten doorgaan en het tussen één en vier uur begon te sneeuwen."