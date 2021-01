Druijf debuteert bij Mechelen en krijgt meteen enorme kans: "Ja, dat ga ik volgende keer beter doen hé"

't Is een guitige jongen, die Ferdy Druijf, de nieuwe spits van KV Mechelen. Stevige gast en joviaal. Na de match tegen Charleroi kwam hij zijn eerste minuten becommentariëren. "Over die gemiste kans wil ik het niet hebben", lachte hij. "Nee, grapje."

Druijf kwam Engvall aflossen en mocht twintig minuten meedoen. Daarin liet hij zien dat hij stevig op zijn benen staat, maar ook dat er nog wat werk aan de winkel is. Bij die ene kans bijvoorbeeld waar hij helemaal alleen op Penneteau afkon, maar de bal héél hoog overlobde. "Ja, dat had ik beter moeten doen hé", zei hij met de hand voor het gezicht. "Ik was dan ook opgelucht dat die bal op het einde (Berahino tegen de deklat, nvdr.) er niet inging. De volgende keer scoor ik."

Goed, hij zit nog maar sinds dinsdag bij Malinwa en heeft nog wat gewenning nodig. "Ze hebben me wel verrast met het voetbal dat ze spelen. Zelfs op dit veld probeerden we heel verzorgd te spelen. Sinds dinsdag was ik al aan het uitkijken naar de match, om mijn eerste minuten te maken. De club heeft er alles aan gedaan om me speelgerechtigd te krijgen. Dan is het lekker dat ik er ook wat kreeg."