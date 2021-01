Hairemans voetbalt op een wolk: "Het is raar, maar ik wist dat die bal daar ging vallen"

Geoffry Hairemans speelt zijn beste seizoen in jaren. De bal houdt van hem en het leer vliegt makkelijk tegen de netten. Met zijn zevende van het seizoen bezorgde hij Malinwa een zege in Charleroi en een 12 op 12.

Hairemans is zich met zijn belangrijke goals onsterfelijk aan het maken bij de Kakkers. "Dit is natuurlijk heel leuk voor mij én voor de ploeg", lachte hij na de match, bibberend van de kou.

Zijn zevende was ook een beauty: een afvallende bal op de borst controleren en lekker met links binnentrappen. "Ik pak hem heel mooi, zonder nadenken. Ik verwachtte die bal daar ook. Ik weet niet waarom, maar ik had het gevoel dat hij daar ging vallen."

Zo gaat dat bij spelers in vorm. Die hebben het geluk aan hun zijde. Of is het intuïtie? "Dat ik dit seizoen veel scoor zit natuurlijk ook in het kopje. Vanaf dat er twee of drie zijn binnen gevlogen, gaat de rest ook makkelijker. Dat heeft met vertrouwen te maken."

We weten dat Van Damme 99 procent van die kopduels gaat winnen

Winnen tegen Antwerp en de week erna tegen Charleroi, twee top vier-kandidaten. "Een droge 0-1 is meer dan genoeg voor ons", grijnsde hij. "Wij wisten dat zij de lange bal op Nicholson gingen hanteren. Wij hebben de spelers niet om de lange bal te gaan trappen. Wij zijn een voetballende ploeg, maar op dit veld ging dat niet zo goed."

Mede dankzij het middenveld, dat heel de match door de controle had. "Ja, we weten dat Van Damme 99 procent van die kopduels gaat winnen. Dan moeten wij er gewoon zijn om de tweede bal op te pikken", knipoogde hij.