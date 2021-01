Efficiëntie en het zelf niet uit handen geven, Kompany hoopt: "Als alles in balans komt, kijk ik met heel veel plezier uit naar de volgende vier maanden"

"Tegen Charleroi kan je niet evenveel kansen afdwingen als tegen Eupen!", zei Vincent Kompany maandag. Tja, dat wordt dan een probleem als er niet een paar jongens een heel efficiënte dag hebben. Want van aan de zijlijn kan zelfs Kompany ze er niet zelf instampen, hoeveel aanwijzingen hij ook geeft.

We hadden vrijdag de kans pal achter de dug out van Kompany te zitten in Eupen. Dan hoor je letterlijk alles wat hij zegt en schreeuwt. We schreven dan ook dat hij PlayStation aan het spelen was. Constant mensen een meter of twee naar achter of naar voor roepend. Maar moet zijn ploeg nu intussen niet al zelf dat initiatief kunnen nemen. Of moet de coach elke keer roepen wanneer en hoe ze druk moeten zetten?

"Ik vind dat we daar al progressie in gemaakt hebben. Eigenlijk stuur ik minder bij dan een maand geleden", vertelde hij ons. "Maar moderne coaching is gewoon heel actief. Ga maar bij alle topploegen in de topcompetities kijken. Maar ja, wij hebben niet de luxe om te teren op ervaring. En in die situatie moet ik daar bijsturen. Ze hebben nog behoefte aan externe hulp."

Veel pech gehad

Tegen Charleroi zal hij zich weer schor moeten schreeuwen, want de Carolo's hebben een heel stevige organisatie. "We weten dat en we weten ook dat er efficiëntie zal moeten zijn", anticipeerde Kompany op de volgende vraag. "We hopen dat die er is, maar ik zie die jongens nog steeds vooruitgaan. Amuzu is bijvoorbeeld niet de Amuzu van een jaar geleden. En binnen een jaar zal hij nog verder staan."

Intussen dreigt Anderlecht wel uit de top acht te donderden bij verlies. "We staan waar we staan. Bij ons leeft een gevoel van dat we veel te veel punten verloren die we niet hadden moeten verliezen. We hebben enorm veel pech gehad. Maar ze zeggen altijd dat het op het einde in balans komt. Dan kijk ik met heel veel plezier uit naar de komende vier maanden."