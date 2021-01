Vlap scoorde zijn eerste en leverde deugdoende prestatie af: "Ik wil bij Anderlecht blijven"

Hebt u de oerschreeuw van Michel Vlap gehoord na zijn penaltydoelpunt tegen Charleroi? We weten niet of het tot in de huiskamers doordrong. De Nederlander moest even een pak frustraties kwijt.

Vlap mocht ook een 80 minuten blijven staan, terwijl hij tegen Eupen al gewisseld werd na de rode kaart voor Lawrence. "We zijn tegen Charleroi doorgegaan op het elan van vorige keer, alleen winnen we nu”, zei Vlap. “Ik miste snel een grote kans. Die bal vloog net naast, dat was jammer. Maar dat is voetbal.”

Cadeau van Nmecha

Een mooi gebaar van zijn ploegmaat dan: Nmecha gunde hem de penalty. "Hij wist dat ik hem graag wou nemen en hij weet dat ik hard aan het werken ben. Dus hij gunde het mij wel. Ik wacht al even op mijn eerste goal dit seizoen. Het is mooi dat ik vandaag die kans kreeg.”

Vlap lag even uit de gratie van Kompany, die telkens benadrukte dat hij harder moest werken. "Ik ben daar al een hele tijd mee bezig. Ik kan me nu tonen en dat doet me wel deugd. Ik moet gewoon zo doordoen en dan kom ik er wel. Of ik wil vertrekken? Nee, de bedoeling is om bij Anderlecht te blijven!"