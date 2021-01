🎥 Er is geen houden meer aan: uitgeleende Zulj staat alweer aan het kanon in Turkije

RSC Anderlecht liet deze wintermercato Peter Zulj naar Turkije vertrekken. Paars-wit oordeelde dat het rendement van de Oostenrijker veel te laag was, in Turkije is hij echter goed op weg om het tegendeel te bewijzen.

Bij Anderlecht lukte het in 40 wedstrijden niet om het doel te vinden, maar na slechts twee matchen in de Turkse Süper Lig staat zijn teller al op drie. Afgelopen zaterdag was Zulj al goed voor een dubbelklapper in zijn debuutmatch tegen Konyaspor. Dinsdag stond hij opnieuw aan het kanon en zette plaveide hij met een kopbaldoelpunt op een corner de weg voor zijn team naar een ruime 4-0-zege tegen Genclerbirligi. 2 Maç 3 Gol Peter Zulj 🌟 #Göztepe 1-0 #Gençlerbirliği pic.twitter.com/u5WtPWnrwY — 433 GÖZTEPE SK (@433_goztepe) January 19, 2021