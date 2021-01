Komt of vertrekt er nog iemand bij Anderlecht? Kompany laat deur open voor beide opties

We zijn 20 januari en Anderlecht lijkt met zijn drie aanwinsten (Hahn, Ashimeru en Diaby) zijn huiswerk klaar te hebben? Maar is dat ook zo? Vincent Kompany laat de deur op een kier voor zowel aanwinsten als vertrekkers...

We vroegen Kompany of hij nu tevreden was of toch nog een versterking op een bepaalde positie in zijn hoofd had. "Ik ben altijd tevreden met mijn ploeg", lachte hij. "Maar als er zich nu nog een opportuniteit voordoet, moeten we dat doen. Onze situatie is wat ze is. Die kennen jullie waarschijnlijk even goed als ik. Onze scouting doet fantastisch werk en als er nog iets op ons pad komt..."

En aan uitgaande zijde? Want er is interesse voor jongens als Sambi Lokonga of Francis Amuzu. "Ik kan niet beloven dat we iedereen kunnen houden, dat kan ik nooit. Ik kan alleen zeggen dat ik niet ga klagen als er nog iemand vertrekt. Als er drie vertrekken, staan er drie anderen klaar, zoals Mario Stroeykens. Dat wil niet zeggen dat dat hetzelfde zal zijn, want om progressie te boeken moet je bepaalde jongens kunnen houden. Maar nogmaals, ik doe het met de kern die ik voor handen heb."