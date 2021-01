Jonge aanvaller en Belgisch jeugdinternational verlaat Club Brugge en trekt naar N.E.C. Nijmegen

Thibo Baeten verlaat Club Brugge en kiest voor een nieuw avontuur in Nederland. Hij tekent bij N.E.C. Nijmegen, dat uitkomt in de tweede klasse. De jonge aanvaller trof dit seizoen al viermaal raak in 1B

Thibo Baeten was dit seizoen goed op dreef bij Club NXT. De Belgische jeugdinternational was dit jaar goed voor 6 doelpunten in 15 wedstrijden in 1B. Toch kwam hij nooit aan spelen toe in de hoofdmacht van blauw-zwart.. De 18-jarige spits heeft daarom gekozen voor een nieuw avontuur in Nederland.

De jonge aanvaller tekent bij N.E.C. een contract voor drieënhalf jaar. N.E.C. Nijmegen speelt in de tweede klasse en staat op een zesde plaats. Het maakt dus nog altijd kans op een promotie naar de Eredivisie: “N.E.C. staat voor mij bekend als een club waar talenten de kans krijgen en zich kunnen ontwikkelen. Mathias de Wolf is een hele goede vriend van me en ik heb veel verhalen van hem gehoord over N.E.C. Daarnaast weet ik dat Björn Vleminckx het hier als spits ook heel goed heeft gedaan", vertelde Baeten aan zijn nieuwe werkgever.

Thibo Baeten genoot zijn jeugdopleiding bij KAA Gent en maakte in 2017 de overstap naar de academie van Club Brugge. Daarnaast kwam hij ook al meer dan twintig keer in actie voor de nationale jeugdselecties van België.