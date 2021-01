AA Gent blijft in hetzelfde bedje ziek: "Slechts één voorzet van topniveau, en dan nog van Sven Kums"

Ook tegen Racing Genk kwam AA Gent niet verder dan een uitgespeelde kans, die weliswaar fraai werd afgerond door Roman Yaremchuk. Werk aan de winkel voor de Buffalo's, wat coach Hein Vanhaezebrouck als geen ander beseft. "We missen inventiviteit."

De coach van AA Gent gaf verrassend genoeg aan dat hij tevreden was met het punt, ondanks het feit dat ze tachtig minuten met een mannetje meer tussen de lijnen stonden (LEES HET HIER NA). Eens te meer slaagden de Buffalo's er niet in om balbezit om te zetten in doelkansen.

"Waaraan dat ligt? Ik vond Yaremchuk bijvoorbeeld goed spelen. Hij ligt aan de basis van de rode kaart en scoort een fantastisch doelpunt. Dat was Ibrahimovic-niveau, he", stelt Hein Vanhaezebrouck met enige zin voor overdrijving. "Niet toevallig kwam dat doelpunt er na onze enige voorzet van topniveau. En die werd dan nog getrapt door Sven Kums, niet door een flankspeler. Ik zie al te vaak bij ons dat voorzetten zomaar lukraak voor doel worden getrapt."

"We moeten daar veel beter in worden. We zijn te weinig in staat om gevaar te creëren. We wachten tot de jongens terugkeren die ons dat tikkeltje inventiviteit kunnen brengen, iets wat ik nu soms wel mis."

Yaremchuk: "moeilijke avond"

Ook Roman Yaremchuk, die doorgaans goed uit zijn woorden komt, had geen verklaring voor het gebrek aan kansen van zijn team. "Het is moeilijk om er iets over te zeggen, het was echt moeilijk vandaag en ik weet echt niet goed waarom", aldus de beteuterde Oekraïner, die zijn tiende van het seizoen fraai tegen de touwen kopte. "We hebben maar één echte kans gekregen in deze wedstrijd, dat is een probleem. Ik scoor, dat is leuk voor mij en motiveert me om nog beter te doen, maar ook voor mij persoonlijk was het een moeilijke avond."