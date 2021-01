De Marokkaanse international is aan het einde van zijn contract bij STVV en is op zoek naar een nieuwe club. Aan interesse geen gebrek.

Volgens informatie van FootMercato staan ​​Rubin Kazan (Rusland) en een Ligue 1-club in de rij om de 24-jarige centrale verdediger te rekruteren.

Mmaee was tijdens de transferperiode in de zomer in gesprek met het Franse Saint-Etienne voordat een operatie op het laatste moment roet in het eten gooide.