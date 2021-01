Hein Vanhaezebrouck hoort smeekbede van supporters om versterking

AA Gent kan elk punt in de rangschikking meer dan goed gebruiken. De fans van de Buffalo's wachten alvast op de nodige versterking.

Trainer Hein Vanhaezebrouck blijft angstvallig stil als het over transfers gaat. Hij lijkt het onderwerp zelfs te willen mijden. “Ik kan niet spreken over wat nog niet gebeurd is, dat wil ik ook niet. We zijn in overleg met de directie en we zullen zien of er interessante mogelijkheden zijn”, vertelt de trainer aan Het Nieuwsblad.

De komst van Preciado, die voor Genk koos, had hij ook wel graag gehad, maar daar spelen andere dingen mee. “Ik zag bij Genk een Zuid-Amerikaan die meteen inzetbaar was maar hij komt daar ook in een Zuid-Amerikaans nest terecht waar heel wat jongens Spaanstalig zijn. Dat is bij ons niet het geval en dan zou dezelfde speler bij ons plots niet meteen inzetbaar zijn.”

Want Vanhaezebrouck weet wat het er eigenlijk dwarszit. “Ik had liever een maand of twee gehad om het een en ander op punt te zetten maar dat is niet zo, geen probleem”, besluit hij.