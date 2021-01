DC United wilde aanvankelijk Marc Brys bij OH Leuven losweken: "Voor mij niet de juiste stap"

Hernan Losada maakte eerder deze week de overstap van Beerschot naar DC United. Maar blijkbaar waren de Amerikanen niet nekel geïnteresseerd in de Argentijn. Ook bij Marc Brys van OH Leuven zouden ze gepolst hebben.

Opvallend nieuws van de coach van OH Leuven. Marc Brys maakt bekend dat DC United ook met hem verkennende gesprekken had aangeknoopt. Maar Brys ging niet in op de interesse. “Bij OH Leuven loopt een mooi project. Ik zag geen reden om dat af te breken”, Aldus de coach bij Het Laatste Nieuws.

Ook naar Genk kon hij een overstap maken. In Extra Time vertelde hij dat hij OH Leuven over drie jaar zelfs kampioen zou kunnen zien worden in België.

Maar hij veroordeelt de keuze van Hernan Losada zeker niet. "Voor elke ambitieuze coach is het een droom om trainer te kunnen worden in de MLS” liet hij nog weten.